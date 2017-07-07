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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:09 | 01.08.2017
В Мининфраструктуры опасаются повреждения дорог из-за жары

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) из-за жары поручило Укравтодору и Госслужбе безопасности на транспорте принять меры для предотвращения разрушения дорог.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о повышении температуры воздуха, вследствие чего конструкция дорожного покрытия под воздействием динамических нагрузок может резко терять несущую способность. При таких условиях создается угроза безопасности дорожного движения или могут быть повреждены или разрушены автомобильные дороги», - говорится в сообщении.

В связи с этим МИУ поручило Укравтодору и Государственной службе по безопасности на транспорте обеспечить осуществление габаритно-весового контроля и взимания платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств, параметры которых превышают нормативные, а также временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на отдельных участках автодорог.
 
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Теги: Украина, погода, Днепропетровщина, погода

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