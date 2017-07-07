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| Общество | 17:52 | 01.08.2017
Люди переоценили свои способности к интуиции, - ученые

Исследование, проведенное в 2016 году американскими психологами, показало, что интуитивные «озарения» играют важную роль в решении многих задач. В частности, они помогают обрабатывать визуальную информацию — например, правильно воспринимать зашумленные изображения. Однако новое исследование Кентского университета демонстрирует, что многие люди переоценивают силу своей интуиции, передает Socportal.info

В тестах участвовали 400 человек: 325 британских студентов и 75 добровольцев из Великобритании и США. Перед началом тестирования участники заполнили несколько опросников, оценивающих их восприятие собственной интуиции. Они должны были оценить свое отношение к таким утверждениям, как «В большинстве случаев при принятии решения имеет смысл полностью положиться на чувства» или «Я убежден, что доверяю своим суждениям».

Затем участники работы решали задачи, которые традиционно считаются требующими интуитивного подхода. Комплекс задач был разработан в 1980-х для исследования имплицитного научения — процесса, при котором научение происходит независимо от того, осознает ли субъект, что именно он изучает. Участники должны были интуитивно отыскивать ассоциации между фотографиями людей, не зная правил, по которым строились связи. После этого участники ответили на несколько вопросов о том, как именно они пришли к решению задачи: с участием «шестого чувства» или нет.

Оказалось, что те, кто изначально описывал себя как человека с развитой интуицией и полагался на нее в процессе работы, справились с задачей не лучше других участников исследования.

Ученые считают, что интуиция может быть куда более значима в решениях, которые принимают профессионалы в определенной области, исходя из своего опыта. Однако для неспециалистов высокая оценка собственной интуиции оказалась бесполезной.


 
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Теги: общество

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