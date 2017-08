| Общество | 08:32 | 02.08.2017 «Доступных лекарств» стало больше почти на полусотню – около 200 Перечень медпрепаратов по правительственной программе «Доступные лекарства» пополнился еще на 42 позиции – то есть увеличился почти на четверть. Подавляющее большинство дополнительных медикаментов – это помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, которыми страдают многие жители Днепропетровщины. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель директора департамента здравоохранения ДнепрОГА Елена Луговая. Сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.



«Перечень медпрепаратов, задействованных в программе «Доступные лекарства», дополнили почти на четверть. Теперь бесплатно или с небольшой доплатой можно получить 199 препаратов - от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы. Для этого достаточно взять рецепт у своего семейного врача или терапевта и обратиться в аптеку. На Днепропетровщине к правительственной программе уже присоединились 389 аптек», - отметила Елена Луговая.



Тридцать препаратов пациенты могут получить бесплатно, за остальные придется доплатить небольшую сумму, добавила заместитель директора департамента ДнепрОГА.



Дважды в месяц фармацевты получают государственную компенсацию затрат на доступные лекарства. Днепропетровщине на эту программу сначала выделили 41,8 млн грн, а теперь область получила еще 16,7 млн дополнительных средств.



«Государство заботится о том, чтобы как можно больше пациентов смогли воспользоваться программой. В следующем году планируют снова пополнить перечень препаратов – на этот раз медикаментами от других заболеваний», - рассказала Елена Луговая.



Ознакомиться с перечнем аптек, задействованных в программе «Доступные лекарства», можно на сайте или в любой амбулатории. Круглосуточно работает и "горячая линия" 0800 50 72 50.

