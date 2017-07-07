2 августа: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 июля в Украине и мире.

Ежегодно 2 августа в Украине отмечается День воздушно-десантных войск. Праздник был учрежден в 1999 году указом президента Леонида Кучмы и назывался День аэромобильных войск. В 2012 году было принято решение, что на базе воздушно-десантной и аэромобильных воинских частей будут созданы Высокомобильные десантные войска

Также сегодня, 2 августа, празднуют День национального кино Азербайджана. Этот день профессиональный праздник всех работников республиканского кинематографа. Праздник был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года.

Именины у Александра, Алексея, Афанасия, Георгия, Ефима, Ивана, Ильи, Константина, Кузьмы, Леонтия, Николая, Петра, Сергея, Тихона и Федора.

Напомним, какие праздники были вчера, 1 августа.

