| Общество | 09:46 | 02.08.2017 Минобразования назвало количество рекомендованных к зачислению в вузы на бюджет По результатам вступительной кампании 2017 года к зачислению на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения рекомендованы почти 61 тыс. абитуриентов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. «В электронных кабинетах поступающих появилась информация о рекомендации к зачислению на места государственного заказа. Вскоре она будет обнародована также на сайте vstup.info и на сайтах вузов. Получили соответствующие рекомендации 60 тыс. 928 абитуриентов, которые должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 12:00 5 августа», - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что зачисление таких абитуриентов проводится не позднее 12:00 7 августа. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в соответствующие приемные комиссии. При этом неиспользованные места будут предоставлены льготным категориям поступающих: детям погибших воинов АТО и детям Героев Небесной сотни, детям воинов АТО, участникам боевых действий АТО.

Абитуриенты, которые поступали на естественные и технические специальности, но не прошли на бюджет, также смогут получить место, если абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, откажутся от бюджета или не принесут вовремя оригиналы необходимых документов, отметили в ведомстве. «Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа. Если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно справедливости такого распределения, они могут обратиться в приемные комиссии или в ГП «ИнфоРесурс» и МОН», - добавляется в сообщении. В министерстве напомнили, что образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» работают до 30 сентября. Напомним, вступительная кампания в вузы началась 12 июля.

