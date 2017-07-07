Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
02.08.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Сбор урожая в Днепропетровской области»
02.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Правила ввоза и использование автомобилей с ЕС»
02.08.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Профилактика и здоровье женщины во время беременности, родов и грудного вскармливания»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:54 | 02.08.2017
ДнепрОГА приглашает бойцов АТО и соцработников на тренинг по стрессоустойчивости

Работников социальных служб Днепропетровщины, участников АТО и военных волонтеров приглашают на бесплатный тренинг по стрессоустойчивости. Социальный проект облгосадминистрации должен способствовать улучшению общения и взаимопонимания между соцработниками и АТОшниками, сообщила координатор Центра помощи бойцам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Психологическая помощь тем, кто побывал в жерле войны, иногда не менее важна, чем медицинская. Тренинг по стрессоустойчивости разработал психолог и волонтер Родион Григорян. Он использует собственные уникальные методики, которые уже доказали свою эффективность во время подобных тренингов в других регионах страны. Теперь, благодаря проекту ДнепрОГА, соцработники и АТОшникиДнепропетровщины также смогут лучше находить общий язык», - отметила Наталья Шулика.

Участников тренинга в течение семи часов будут учить владеть собой в стрессовых ситуациях, контролировать собственные эмоции и психические реакции, быстро преодолевать последствия стресса и конструктивно разрешать конфликты.

«Прежде, чем начать тренинг, и сразу после него я обязательно измеряю основные физиологические показатели каждого участника. Компьютерная диагностика помогает человеку понять, что его психологическое и физическое состояния тесно взаимосвязаны. Кроме того, обычно такие показатели убеждают участников, что тренинговые методики по самоконтролю действительно работают», - рассказал ведущий тренинга Родион Григорян.

Тренинг будет проходить в ДнепрОГА 3 августа с 9:30 до 17:00.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону Центра помощи бойцам АТО при ДнепрОГА: 068 6798961
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
Последние новости
02.08.2017
10:09		 Сегодня вступил в силу закон об обязательных счетчиках
02.08.2017
09:54		 ДнепрОГА приглашает бойцов АТО и соцработников на тренинг по стрессоустойчивости
02.08.2017
09:46		 Минобразования назвало количество рекомендованных к зачислению в вузы на бюджет
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика