| Общество | 09:54 | 02.08.2017 ДнепрОГА приглашает бойцов АТО и соцработников на тренинг по стрессоустойчивости Работников социальных служб Днепропетровщины, участников АТО и военных волонтеров приглашают на бесплатный тренинг по стрессоустойчивости. Социальный проект облгосадминистрации должен способствовать улучшению общения и взаимопонимания между соцработниками и АТОшниками, сообщила координатор Центра помощи бойцам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Психологическая помощь тем, кто побывал в жерле войны, иногда не менее важна, чем медицинская. Тренинг по стрессоустойчивости разработал психолог и волонтер Родион Григорян. Он использует собственные уникальные методики, которые уже доказали свою эффективность во время подобных тренингов в других регионах страны. Теперь, благодаря проекту ДнепрОГА, соцработники и АТОшникиДнепропетровщины также смогут лучше находить общий язык», - отметила Наталья Шулика.



Участников тренинга в течение семи часов будут учить владеть собой в стрессовых ситуациях, контролировать собственные эмоции и психические реакции, быстро преодолевать последствия стресса и конструктивно разрешать конфликты.



«Прежде, чем начать тренинг, и сразу после него я обязательно измеряю основные физиологические показатели каждого участника. Компьютерная диагностика помогает человеку понять, что его психологическое и физическое состояния тесно взаимосвязаны. Кроме того, обычно такие показатели убеждают участников, что тренинговые методики по самоконтролю действительно работают», - рассказал ведущий тренинга Родион Григорян.



Тренинг будет проходить в ДнепрОГА 3 августа с 9:30 до 17:00.



За дополнительной информацией обращайтесь по телефону Центра помощи бойцам АТО при ДнепрОГА: 068 6798961

