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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:09 | 02.08.2017
Сегодня вступил в силу закон об обязательных счетчиках

Закон №2119-VIII об обязательных счетчиках на дома и подъезды вступил в силу. Он был опубликован в Голосе Украины.

Так, до 2 августа 2018 года надо установить счетчики тепла на дома, а также счетчики горячей и холодной воды для нежилых зданий. Для жилых зданий срок установки счетчиков горячей и холодной воды продлен на год - до 2 августа 2019 года.

Оборудование должен устанавливать владелец инженерных сетей, а платить за это будут потребители. Платеж рассчитают для каждого здания и рассрочат на 5 лет.

Также прописано, что оператор инженерных сетей должен предупредить владельца дома о намерении установить счетчики минимум за 2 месяца. А владелец или совладельцы здания в течение 2 месяцев могут сообщить о своем согласии, или предложениях об изменении условий установки счетчиков, или о намерении самостоятельно оборудовать дом счетчиками. Отсутствие реакции в течение 2 месяцев трактуется как согласие на установку счетчиков по заданным условиям.

Препятствовать установлению счетчиков, или сообщать о намерении установить их самостоятельно и ничего не делать не стоит, ведь в таком случае счетчики все равно поставят, а возмещать затраты будут владельцы здания.

Счетчики принадлежат собственнику или совладельцам зданий, которые и отвечают за сохранность и целостность оборудования.

Платить за установку счетчиков на дома и подъезды будут потребители отопления, горячей и холодной воды, а также владельцы зданий - путем уплаты исполнителю соответствующей услуги специального взноса. Если владелец здания сам устанавливает счетчики - он не платит указанный взнос. Размер взносов за установку счетчиков определяется отдельно для каждого дома, при чем сумма рассрочивается на 5 лет (возможен и другой срок, если стороны договорятся).

Если в здании два и более потребителя, взносы за установку счетчиков разделяют по количеству отдельных помещений-субъектов недвижимости.

Обслуживать и менять счетчики в случае необходимости должен оператор внешних инженерных сетей. Расходы на это возмещают потребители тепла/воды и собственники зданий - путем уплаты взносов на обслуживание и замену счетчика. Размер взносов определяется отдельно для каждого здания и рассрочивается.

Счета за коммунальные услуги предоставляют потребителю на листе бумаги, а по согласию - в электронном виде, в том числе посредством доступа к электронным системам учета расчетов потребителей.

До 2 августа начнет действовать запрет на присоединение жилых и нежилых зданий к внешним инженерным сетям без оснащения счетчиками.
Если один человек владеет несколькими зданиями, которые расположены рядом, можно установить счетчик на границе завершения собственности в каждой точке присоединения к внешним инженерным сетям.

За нарушение этого закона предусмотрены штрафы.
 
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Теги: Украина

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