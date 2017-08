| Общество | 10:09 | 02.08.2017 Сегодня вступил в силу закон об обязательных счетчиках Закон №2119-VIII об обязательных счетчиках на дома и подъезды вступил в силу. Он был опубликован в Голосе Украины. Так, до 2 августа 2018 года надо установить счетчики тепла на дома, а также счетчики горячей и холодной воды для нежилых зданий. Для жилых зданий срок установки счетчиков горячей и холодной воды продлен на год - до 2 августа 2019 года. Оборудование должен устанавливать владелец инженерных сетей, а платить за это будут потребители. Платеж рассчитают для каждого здания и рассрочат на 5 лет. Также прописано, что оператор инженерных сетей должен предупредить владельца дома о намерении установить счетчики минимум за 2 месяца. А владелец или совладельцы здания в течение 2 месяцев могут сообщить о своем согласии, или предложениях об изменении условий установки счетчиков, или о намерении самостоятельно оборудовать дом счетчиками. Отсутствие реакции в течение 2 месяцев трактуется как согласие на установку счетчиков по заданным условиям. Препятствовать установлению счетчиков, или сообщать о намерении установить их самостоятельно и ничего не делать не стоит, ведь в таком случае счетчики все равно поставят, а возмещать затраты будут владельцы здания. Счетчики принадлежат собственнику или совладельцам зданий, которые и отвечают за сохранность и целостность оборудования. Платить за установку счетчиков на дома и подъезды будут потребители отопления, горячей и холодной воды, а также владельцы зданий - путем уплаты исполнителю соответствующей услуги специального взноса. Если владелец здания сам устанавливает счетчики - он не платит указанный взнос. Размер взносов за установку счетчиков определяется отдельно для каждого дома, при чем сумма рассрочивается на 5 лет (возможен и другой срок, если стороны договорятся). Если в здании два и более потребителя, взносы за установку счетчиков разделяют по количеству отдельных помещений-субъектов недвижимости. Обслуживать и менять счетчики в случае необходимости должен оператор внешних инженерных сетей. Расходы на это возмещают потребители тепла/воды и собственники зданий - путем уплаты взносов на обслуживание и замену счетчика. Размер взносов определяется отдельно для каждого здания и рассрочивается. Счета за коммунальные услуги предоставляют потребителю на листе бумаги, а по согласию - в электронном виде, в том числе посредством доступа к электронным системам учета расчетов потребителей. До 2 августа начнет действовать запрет на присоединение жилых и нежилых зданий к внешним инженерным сетям без оснащения счетчиками.

Если один человек владеет несколькими зданиями, которые расположены рядом, можно установить счетчик на границе завершения собственности в каждой точке присоединения к внешним инженерным сетям. За нарушение этого закона предусмотрены штрафы.

