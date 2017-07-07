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| Общество | 11:19 | 02.08.2017
В Обуховке строят садик, аналогов которому еще нет в Украине - Валентин Резниченко

На Днепропетровщине началось строительство трех детских садиков еврообразца. В поселке Обуховка, в частности, возводят уникальный для Украины садик на 115 мест. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, учреждение строят по шведскому проекту.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Избавиться от очередей в садики - задача Президента Украины Петра Порошенко. Справиться с этим планируем за два-три ближайших года. Реконструируем существующие дошкольные учреждения, строим «с нуля» новые, - рассказал Валентин Резниченко. - В этом году мы начали строительство трех современных садиков, каждый на 115 мест. На очереди - еще один. Кроме того, сейчас проектируем еще десять дошкольных учреждений».

Впервые за годы независимости Украины новые садики в Днепропетровской области строят не только в крупных городах, но и в поселках, где дошкольных учреждений вообще никогда не было.

«Все садики строим по нетипичным проектам. Это так называемые умные здания - с солнечными батареями, теплым полом, альтернативными котельными. Для нас важно, чтобы они были современными и энергоэффективными. Дети должны воспитываться в комфортных условиях», - отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.

Один из таких SMART садиков возводят в Обуховке, где дошкольного учреждения никогда не было.

«О строительстве садика мечтали несколько десятилетий, но воплотить замысел в жизнь смогла только команда Валентина Резниченко. Для нас это настоящее событие», - отметил Обуховский поселковый председатель Василий Гезь.

Садик в Обуховке планируют открыть осенью 2018-го.
 
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