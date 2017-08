| Общество | 11:44 | 02.08.2017 Сегодня трамваи Днепра изменят графики и маршруты курсирования Сегодня, 2 августа, с 22:00 трамваи маршрутов №12 и №17 будут осуществлять свои маршруты по измененному графику. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета. Сообщается, что трамваи по направлению к площади Старомостовая будут перевозить пассажиров по измененным маршрутам (через ул. Вокзальная без заезда в Речной порт). Временные изменения связаны с проведением ремонта трамвайных путей по ул. Пастера в районе площади Старомостова.

