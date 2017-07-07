Межигорье вернули в государственную собственность

При участии прокуратуры столицы Киевским хозяйственным апелляционным судом принято решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция «Межигорье» выбыла из государственной собственности.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила в пресс-службе ГПУ.

«В 2007 году указанное имущество было отчуждено из государственной собственности на основании договора мены, заключенного между государственной компанией ОАО «НАК« Надра Украины» и частным обществом.

Однако выяснилось, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компании, вне процедуры приватизации и, вообще, несмотря на законодательно установленный запрет на заключение такого соглашения.

В дальнейшем, указанное имущество было незаконно перепродано другому лицу - ООО «Танталит», которая была его владельцем до настоящего времени.

На сегодня судом признаны недействительными договор мены правительственной резиденции «Межигорье» и договора купли-продажи указанного имущества», - говорится в сообщении.

