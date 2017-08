| Общество | 11:52 | 02.08.2017 Межигорье вернули в государственную собственность При участии прокуратуры столицы Киевским хозяйственным апелляционным судом принято решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция «Межигорье» выбыла из государственной собственности. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила в пресс-службе ГПУ. «В 2007 году указанное имущество было отчуждено из государственной собственности на основании договора мены, заключенного между государственной компанией ОАО «НАК« Надра Украины» и частным обществом. Однако выяснилось, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компании, вне процедуры приватизации и, вообще, несмотря на законодательно установленный запрет на заключение такого соглашения. В дальнейшем, указанное имущество было незаконно перепродано другому лицу - ООО «Танталит», которая была его владельцем до настоящего времени. На сегодня судом признаны недействительными договор мены правительственной резиденции «Межигорье» и договора купли-продажи указанного имущества», - говорится в сообщении.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7