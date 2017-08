| Общество | 12:07 | 02.08.2017 В Закарпатье в связи с жарой сократили рабочее время на час Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что в связи с жарой принял решение изменить рабочий график для служащих области, сократив рабочее время на час. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Регулировать температуру воздуха решением органов власти нельзя, как бы этого ни хотелось. Обращаться к шаманам мы не будем, официально вводить сиесту тоже пока не готовы, но как-то реагировать на эту невероятную жару все-таки надо. С сегодняшнего дня (2.08) и до следующего четверга (10.08), согласно моему распоряжению, рабочее время на Закарпатье сокращается на час», – заявил глава обладминистрации. Москаль отметил, что в этот период синоптики прогнозируют в области аномально высокую температуру до +36 градусов, а в южных районах – до +38 градусов. «Продуктивно работать в таких условиях можно только в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше поменять режим работы и сократить рабочее время хотя бы на час. Недоработанные со 2 по 10 августа часы будут перенесены на рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется», – написал он. Глава администрации добавил, что такие рекомендации являются распоряжением для учреждений и предприятий всех форм собственности. «Но! Если кто-то хочет работать в эту жару сверхурочно, никто с рабочего места (по крайней мере в областной госадминистрации) его гнать не будет», – подытожил Москаль.

