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| Общество | 12:59 | 02.08.2017
Все тренинги, которые проводятся в MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт, - врачи

Врач-терапевт MedicalDentalGroup Светлана Титовская считает, что все тренинги, которые проводятся в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт.

«Тренинг был очень объемным. Мы получили уникальную и эксклюзивную информацию по самым передовым технологиям имплантации и уже в самое ближайшее время будем реализовывать теорию на практике. Чтобы обеспечить нашим пациентам все возможные позитивные эффекты лечения. Полученные знания можно будет применять в хирургии, косметологии, поскольку область применения плазмотерапии очень широкая», - сказала она.

Все тренинги, которые проводятся в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт.

Стоматолог-ортопед MedicalDentalGroup Иван Ерпаков отметил, что тренинг был очень насыщенным, комплексным, и, что самое главное, богат знаниями, которые можно применить на практике. «В первую очередь сможем в 3-4 раза ускорять процесс заживления тканей после удаления зуба, при костных пластиках, закрытом и открытом синус-лифтинге и др.», - сказал он.

Читайте также: 1 августа челюстно-лицевой хирург отделения Львовской областной клинической больницы, генеральный директор «Биотехмедикал», эксклюзивный представитель компании BTI (Испания) Назар Яремчук провел в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup тренинг по плазмотерапии.
 
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Теги: здоровье, Днепр

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