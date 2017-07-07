Все тренинги, которые проводятся в MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт, - врачи

Врач-терапевт MedicalDentalGroup Светлана Титовская считает, что все тренинги, которые проводятся в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт.

«Тренинг был очень объемным. Мы получили уникальную и эксклюзивную информацию по самым передовым технологиям имплантации и уже в самое ближайшее время будем реализовывать теорию на практике. Чтобы обеспечить нашим пациентам все возможные позитивные эффекты лечения. Полученные знания можно будет применять в хирургии, косметологии, поскольку область применения плазмотерапии очень широкая», - сказала она.

Все тренинги, которые проводятся в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт.

Стоматолог-ортопед MedicalDentalGroup Иван Ерпаков отметил, что тренинг был очень насыщенным, комплексным, и, что самое главное, богат знаниями, которые можно применить на практике. «В первую очередь сможем в 3-4 раза ускорять процесс заживления тканей после удаления зуба, при костных пластиках, закрытом и открытом синус-лифтинге и др.», - сказал он.

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