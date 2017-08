| Общество | 12:26 | 02.08.2017 Медики рассказали, как пережить жару в городе Медики рассказали, что летнее время года чаще всего приносит аномальную жару, которую сложно пережить даже здоровому человеку, не говоря уже о тех, страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой. Особенно жестоким испытанием жара становится для жителей больших городов. Эксперты поделились несколькими советами, как пережить жару в городе, передает Goodhouse.com.ua. Пить больше жидкости

Когда столбик термометра поднимается выше 30-35 градусов особенно актуальной становится опасность обезвоживания организма. Пейте часто, но небольшими порциями. Не злоупотребляйте сладкими напитками. В жару хорошо пить зеленый чай с лимоном, компот, соки с кислинкой, кисломолочные напитки. Не пейте слишком охлажденные напитки. Их употребление может стать причиной простуды и даже воспаления легких. Изменить рацион питания

Чем жарче на улице, тем меньше калорий нужно нашему организму, а значит, можно меньше есть. Сократите количество белков животного происхождения, так как они «производят» наибольшее количество тепла. Употребляйте больше продуктов растительного происхождения. Овощи и фрукты в сыром виде станут поставщиками дополнительной жидкости в организм и помогут насытить его нужными витаминами и микроэлементами. Также рекомендуется уменьшить количество жирной пищи в рационе. Не употреблять алкоголь

Алкоголь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к перегреву организма. Помнить о гигиене

В жару возбудители желудочно-кишечных инфекций развиваются особенно быстро, поэтому помните о гигиене: не забывайте мыть руки перед едой и после посещения общественных мест; мойте овощи и фрукты перед употреблением; при покупке продуктов обращайте внимание на срок годности продуктов и условия их хранения, не приобретайте готовую пищу на стихийных рынках; не готовьте дома впрок на несколько дней – в сильную жару пища портится быстрее обычного.



Избегать солнца

Летом врачи рекомендуют избегать открытого солнца с 11:00 до 16:00. В это время солнце наиболее активно, и длительное пребывание на жаре может привести к тепловому или солнечному удару. Если вы все-таки вынуждены находиться в опасное время на улице, старайтесь прятаться в тень. Носите головной убор. Носить натуральное

Пережить жару поможет одежда из натуральных тканей: хлопка, вискозы, льна. Общественный транспорт

Трудно представить себе человека, который живет в городе и не пользуется городским транспортом или не ездит на автомобиле. А ездить по городу или стоять в пробке в жару – особое испытание. Поэтому, постарайтесь как можно меньше ездить в жаркое время суток. Если же этого никак не избежать, выбирайте маршрут, в котором будет меньше вероятность попасть в пробку, а также старайтесь избегать плотно набитого транспорта. Уменьшить физическую активность

Если температура воздуха выше 30ºС, то тренировки нужно приостановить. Заниматься спортом в жару можно только в кондиционируемом помещении, где температура ниже 25ºС. Следить за температурой в доме

Спастись от жары дома и в офисе поможет кондиционер. Но не увлекайтесь его прохладой. Резкий перепад температур может отрицательно сказаться на здоровье, поэтому врачи рекомендуют поддерживать в помещении температуру всего на 5-7ºС ниже, чем на улице. Водные процедуры

Перенести жару помогут водные процедуры. Это могут быть купание в естественных водоемах, душ или обтирание влажным полотенцем.

