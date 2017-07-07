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| Общество | 12:46 | 02.08.2017
В Межевой реконструируют школу №2 - Валентин Резниченко

Работы по реконструкции Межевской школы №2 выполнены уже наполовину. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, в этом году в области планируют обновить 25 школ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«До конца года планируем обновить 25 школ области. Мы отходим от традиционных текущих ремонтов - делаем акцент на энергоэффективности. Заменяем окна, утепляем стены, строим модульные котельные. Старые здания, таким образом, получают новую жизнь, но имеют уже европейский вид», - отметил Валентин Резниченко.

На территории Межевской школы №2 возводят новое двухэтажное здание. На первом этаже будет пищеблок, на втором - учебные классы для младших школьников, спальня и игровая. Достройку соединили переходом с главным корпусом школы.

«Раньше ученики младших классов учились отдельно, в старой одноэтажке. В столовую, например, приходилось бежать по улице. Это было, мягко говоря, не удобно, особенно в снег или дождь. А потом стены помещения вообще начали разрушаться. Мы обратились к губернатору, попросили о новом корпусе. Нас услышали, за что большая благодарность», - отметила председатель совета школы Светлана Дорошенко.

Параллельно в Межевой ремонтируют опорную школу №1.

«В этом году в поселке обновляют сразу две школы. Благодарны руководству области за финансовую поддержку, сами по себе наш районный бюджет не справился бы», - отметил заместитель председателя Межевской райгосадминистрации Сергей Богдан.

В школах №1 и №2 Межевой обучаются около 700 учеников.
 
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Теги: Днепропетровщина

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