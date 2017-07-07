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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:23 | 02.08.2017
Врачи MedicalDentalGroup осваивают технологии плазмолифтинга, - директор клиники

Директор клиники MedicalDentalGroup Сергей Башкин рассказал, что 1 августа в клубе профессионалов MedicalDentalGroup прошел тренинг, посвященный освоению оборудования и технологий, которые связаны с использованием плазмы крови в хирургических стоматологических процедурах и в пародонтологии.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Плазмотерапия позволяет максимально ускорить процесс регенерации тканей, что значительно сокращает период дискомфорта для пациента после хирургических вмешательств и дает возможность врачам максимально быстро и качественно оказывать услуги. Чтобы работать с данными технологиями, были выдвинуты новые протоколы и новые виды оборудования.

В тренинге приняли участие 9 ведущих специалистов клиники MedicalDentalGroup. Это хирурги, терапевты и старшие ассистенты, потому что для качественного оказания услуг очень важно, чтобы и ассистенты получали знания о передовых технологиях и ориентировались во всех процессах и протоколах.

Оборудование для плазмолифтинга было приобретено MedicalDentalGroup заранее. Также закуплена и фурнитура – специальные емкости для отбора плазмы. Плазмолифтинг может применяться, начиная от профгигиены и заканчивая сложными хирургическими операциями по пересадке костных блоков. Например, ранее после удаления зуба восстановительный период длился 6-7 дней до 1,5-3 дней, что значительно увеличивает комфорт и уменьшает период времени для дальнейшего лечения, если в нем есть необходимость. Это очень своевременная и очень инновационная услуга, что отвечает девизу MedicalDentalGroup», - сказал он.
 
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Теги: здоровье, Днепр

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