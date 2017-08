| Общество | 13:23 | 02.08.2017 Врачи MedicalDentalGroup осваивают технологии плазмолифтинга, - директор клиники Директор клиники MedicalDentalGroup Сергей Башкин рассказал, что 1 августа в клубе профессионалов MedicalDentalGroup прошел тренинг, посвященный освоению оборудования и технологий, которые связаны с использованием плазмы крови в хирургических стоматологических процедурах и в пародонтологии. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Плазмотерапия позволяет максимально ускорить процесс регенерации тканей, что значительно сокращает период дискомфорта для пациента после хирургических вмешательств и дает возможность врачам максимально быстро и качественно оказывать услуги. Чтобы работать с данными технологиями, были выдвинуты новые протоколы и новые виды оборудования. В тренинге приняли участие 9 ведущих специалистов клиники MedicalDentalGroup. Это хирурги, терапевты и старшие ассистенты, потому что для качественного оказания услуг очень важно, чтобы и ассистенты получали знания о передовых технологиях и ориентировались во всех процессах и протоколах. Оборудование для плазмолифтинга было приобретено MedicalDentalGroup заранее. Также закуплена и фурнитура – специальные емкости для отбора плазмы. Плазмолифтинг может применяться, начиная от профгигиены и заканчивая сложными хирургическими операциями по пересадке костных блоков. Например, ранее после удаления зуба восстановительный период длился 6-7 дней до 1,5-3 дней, что значительно увеличивает комфорт и уменьшает период времени для дальнейшего лечения, если в нем есть необходимость. Это очень своевременная и очень инновационная услуга, что отвечает девизу MedicalDentalGroup», - сказал он.

