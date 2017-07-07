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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:12 | 02.08.2017
УЗ назначила еще один дополнительный поезд в южном направлении

Пассажиры, которые в августе планируют путешествия на юг страны, могут воспользоваться поездом №274 / 151 Николаев - Киев - Херсон. Это уже 35 летний поезд, УЗ назначила поезда на период летних отпусков. Также для удовлетворения спроса на перевозки в южных курортах железнодорожники увеличили периодичность курсирования поездов №206 / 205 Николаев - Киев и №223 / 224 Киев - Одесса.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

Так, поезд №274 / 151 Николаев - Киев - Херсон отправляться из Миколаева11, 13, 21, 23 августа и прибывать в Киев на следующий день в 01:36. В обратном направлении отправление поезда №151 из Киева 12, 14, 22, 24 августа в 07: 42та прибытия в Херсон в 17: 58.Поизд курсировать через Мироновку и Николаев. В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и класса люкс.

Также в августе УЗ увеличила периодичность курсирования двух поездов. Так, поезд №206 / 205 Николаев - Киев осуществит дополнительные рейсы в обоих направлениях 6, 12, 20 августа, а поезд №223 / 224 Киев - Одесса отправится в дополнительные рейсы из Киева и из Одессы 5, 12, 19 и 20 августа.

Билеты на эти поезда уже в продаже на сайте Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
 
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Теги: Украина

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