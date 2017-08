| Общество | 13:51 | 02.08.2017 Врач, как и музыкант, становится по-настоящему эффективным, если у него ежедневно тренируются и мануальные, и интеллектуальные навыки, - директор клиникиMedicalDentalGroup Директор клиники MedicalDentalGroup Сергей Башкин рассказал о дальнейших планах руководства клиники по проведению обучающих тренингов и семинаров для персонала. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В августе в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup пройдет два семинара. Один из них связан с продолжением протокола по пародонтологии, второй будет посвящен фотопротоколу. Только с помощью фотопрокола можно максимально точно подобрать протетику ицвет. С каждым днем на территорию Украины заходит все больше цифрового оборудования, а MedicalDentalGroup изначально проектировалась как клиника цифровой стоматологии, и мы намерены соответствовать этой концепции. В MedicalDentalGroup уделяется большое внимание повышению квалификации персонала. Поскольку врач, как и музыкант, становится по-настоящему эффективным, если у него ежедневно тренируются и мануальные, и интеллектуальные навыки. Врач должен быть максимально включенным в процесс. До конца года мы планируем провести для специалистов MedicalDentalGroup еще порядка 7 семинаров. Завершились переговоры с IvoclarVivadent – одним из лидеров мирового рынка по производству материалов и систем премиального качества для стоматологов и зубных техников – по проведению семинаров по материаловединию. Это новые материалы, которые будут заключаться в реставрационной стоматологии, а также в технической лаборатории. Эти материалы позволят сократить период выполнения продукции. Если ранее централизация коронки из циркония занимала 7 часов, то с применение новых материалов IvoclarVivadent это можно сделать за 1,5 часа. Пациентов, которые приходят в MedicalDentalGroup, интересует качество, скорость и безопасность оказания стоматологических услуг. Но в первую очередь их интересует эффективность процесса. Люди приходят и спрашивают о новых технологиях, какие из них являются самыми эффективными на сегодняшний день. Пациенты стали более осведомленными, и MedicalDentalGroup в полной мере отвечает их требованиям по оказанию качественных стоматологических услуг», - сказал он.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7