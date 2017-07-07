Ученые установили скорость вращения ядра Солнца

Группа астрономов установила скорость вращения солнечного ядра, которая оказалась в четыре раза выше, нежели у поверхности светила, передает «Корреспондент».

«Самое правдоподобное объяснение этой загадки — ядро Солнца вращается быстрее его внешних слоев благодаря энергии, накопленной им 4,6 миллиарда лет назад, когда светило только начало формироваться», - отметил астрофизик Роджер Ульрих из университета Калифорнии.

Сообщается, что на ядро отводится пятая часть радиуса звезды. При этом оно является наиболее плотной и горячей ее частью.

Как установили специалисты, в нем ежесекундно почти 4,3 млн тонн вещества превращается в энергию.

В ходе своего исследования ученые использовали метод, который заключался в изучении движения поверхностных акустических волн внутри Солнца. После проникновения внутрь светила, эти волны взаимодействуют там с гравитационными, и после многократного отражения в недрах Солнца, вновь возвращаются к поверхности.