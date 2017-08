| Общество | 14:06 | 02.08.2017 Ученые установили скорость вращения ядра Солнца Группа астрономов установила скорость вращения солнечного ядра, которая оказалась в четыре раза выше, нежели у поверхности светила, передает «Корреспондент». «Самое правдоподобное объяснение этой загадки — ядро Солнца вращается быстрее его внешних слоев благодаря энергии, накопленной им 4,6 миллиарда лет назад, когда светило только начало формироваться», - отметил астрофизик Роджер Ульрих из университета Калифорнии. Сообщается, что на ядро отводится пятая часть радиуса звезды. При этом оно является наиболее плотной и горячей ее частью. Как установили специалисты, в нем ежесекундно почти 4,3 млн тонн вещества превращается в энергию. В ходе своего исследования ученые использовали метод, который заключался в изучении движения поверхностных акустических волн внутри Солнца. После проникновения внутрь светила, эти волны взаимодействуют там с гравитационными, и после многократного отражения в недрах Солнца, вновь возвращаются к поверхности. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

