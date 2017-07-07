В Украине внедрена новейшая система реабилитации военных – Юрий Голик

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На Днепропетровщине внедрили современную систему психологической реабилитации бойцов АТО с помощью спорта, искусства, образовательных программ. Новейшие методики уже вернули к мирной жизни тысячи военных, сообщил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
С начала АТО в Днепропетровской области внедрили около 60 социальных проектов, в которых приняли участие почти 15 тысяч бойцов АТО и их семей. Для них организовали бесплатные образовательные курсы, провели песенные фестивали, танцевальные балы, десятки спортивныхразвлечений – от сплава на каяках до прыжков с парашютом.
Бойцы, которые вернулись с войны, пережили большой стресс и нуждаются в поддержке, подчеркнул Юрий Голик. Самые современные методики психологической реабилитации, которые применяются в Днепропетровской области, помогли вернуться к мирной жизни тысячам военных.