| Общество | 14:32 | 02.08.2017 В Украине внедрена новейшая система реабилитации военных – Юрий Голик На Днепропетровщине внедрили современную систему психологической реабилитации бойцов АТО с помощью спорта, искусства, образовательных программ. Новейшие методики уже вернули к мирной жизни тысячи военных, сообщил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



С начала АТО в Днепропетровской области внедрили около 60 социальных проектов, в которых приняли участие почти 15 тысяч бойцов АТО и их семей. Для них организовали бесплатные образовательные курсы, провели песенные фестивали, танцевальные балы, десятки спортивныхразвлечений – от сплава на каяках до прыжков с парашютом.



Бойцы, которые вернулись с войны, пережили большой стресс и нуждаются в поддержке, подчеркнул Юрий Голик. Самые современные методики психологической реабилитации, которые применяются в Днепропетровской области, помогли вернуться к мирной жизни тысячам военных.

