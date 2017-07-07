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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:56 | 02.08.2017
Мы обязаны объединять усилия, чтобы память о людях, отдавших жизнь за наши права и свободы, никогда не забывалась, - Мгер Куюмчян

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, в Днепре под эгидой Днепропетровского облсовета открылась выставка «Венок бессмертия» в память о Сергее Нигояне. Открыл выставку заместитель главы Днепропетровского областного совета, руководитель Днепровской городской организации «Батьківщини» Мгер Куюмчян.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте событий.

Мгер Куюмчян поделился личными впечатлениями от выставки и напомнил о важности организации таких мероприятий:

«Мы благодарны автору всех этих прекрасных картин. Уникальным в этой выставке есть объединение в произведениях двух стилей - украинского и армянского. Это прекрасно отображает объединение двух народов. Сейчас, на востоке нашей страны, очень много армян воюют и жертвуют своими жизнями ради независимости Украины. Они - часть украинского народа.

Хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали об этой выставке, и она могла бы вдохновить их как на творческие поступки, так и патриотические.

Сегодня мы обязаны организовывать подобные мероприятия, объединять усилия для того, чтобы память о тех людях, которые отдали жизнь за наши с вами права и свободы, никогда не забывалась. Весь депутатский корпус областного совета и я в том числе, всегда будем рады поддержать тех, кто с подобными объединяющими инициативами выходит в массы», - рассказал Мгер Куюмчян.

Также заместитель главы Днепропетровского облсовета отметил, что для него Сергей Нигоян стал символом борьбы за свободу, целостность и независимость Украины.

«Смелость Сергея Нигояна подтолкнула многих людей к действиям и вселила уверенность в завтрашнем дне. Память о его самоотверженности и сегодня многим из нас дает силы ни за что не сдаваться и идти вперед, как бы тяжело не было!», - поделился Мгер Куюмчян.

Читайте также: В Днепре открылась выставка картин Марины Саркисян «Венок бессмертия» в память о Сергее Нигояне
 
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Теги: общество, культура, Днепр

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