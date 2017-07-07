Специалисты Medical Dental Group осваивают новейшие технологии быстрой регенерации ткани (ВИДЕО)
1 августа в MedicalDentalGroup прошел тренинг, на котором специалисты клиники обучались использованию плазмы крови в хирургических стоматологических процедурах и в пародонтологии. Эта технология позволяет максимально ускорить процесс регенерации тканей и значительно сократить период дискомфорта для пациента после хирургических вмешательств.
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