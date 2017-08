| Общество | 16:47 | 02.08.2017 Завтра в Украине ожидается пик жары До пятницы по всей территории Украины ожидается сухая и аномально жаркая погода, затем в ряде областей начнутся дожди и небольшое снижение температуры воздуха. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентр. «В четверг, 3 августа, в западных, северных и восточных областях будет +34…+36 днем и +20…+22 градуса ночью. В центральных и южных областях, а также в Крыму ожидается +36…+38 днем и +21…+23 градуса ночью. В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Днем воздух прогреется до +34…+36, местами до +37, ночью термометры покажут +21…+23 градуса. В пятницу, 4 августа, на западе страны +31…+33 днем и +20…+22 ночью. В Закарпатской и Черновицкой областях до +36…+38 днем и +20…+22 градуса ночью. В центральных и северных областях днем около +31…+33, ночью +20…+22 градуса, при этом в Кировоградской области днем до +36…+38 градусов. На востоке и юге, а также в Крыму днем +36…+38, ночью +20…+22 градуса. В Киеве и Киевской области в пятницу сухая погода. Днем прогнозируется +32…+34, ночью +21…+23 градуса. В субботу, 5 августа, на западе и севере Украины ожидаются дожди с грозами. В западных областях днем +31…+33, на Закарпатье до +36…+38, ночью +20…+22 градуса. В центральных и северных областях +31…+33 днем и +20…+22 ночью, в Кировоградской области днем +36…+38 градусов. На востоке, на юге и в Крыму +36…+38 днем и +20…+22 ночью. В Киеве и Киевской области в субботу осадков не предвидится. Днем +32...+34, ночью +21…+23 градуса. 6-7 августа, по предварительным прогнозам, в большинстве областей, кроме южных, температура воздуха немного снизится, пройдут дожди.

