| Общество | 17:08 | 02.08.2017 Десантников области поздравили с Днем ВДВ (ФОТОРЕПОРТАЖ) В 25 отдельной воздушно-десантной бригаде прошли торжества ко Дню ВДВ Украины. В 2017 году эти войска в Украине празднуют свое двадцатипятилетие, отметил заместитель председателя ДнепрОГА

Владимир Юрченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Десантники всегда первые, всегда«на передке». Благодаря нашим ребятам в синих беретах весь мир знает, что Украина – непобедима. Мы склоняем головы перед всеми погибшими и живыми десантниками. Наши ребята делают важное и правильное дело», - сказал Владимир Юрченко В легендарной 25-й бригаде - празднично Военные – в приподнятом настроении Их семьи – также Украина празднует день высокомобильных десантных войск. Сегодня им 25 лет Все присутствующие почтили павших Цветы к Мемориалу погибшим воинам-десантникам «Десантники с 2014 года на переднем крае обороны. Они прошли все знаковые горячие точки конфликта – Славянск, Красный Лиман, Саур-Могилу, оборону Донецкого и Луганского аэропортов. Им нигде не было равных. Могу сказать, что на сегодня это самый успешный род войск: практически все операции, в которых они принимали участие, завершились успешно», - рассказал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко Крылатая пехота продемонстрировала свое мастерство: высадку с вертолета... уничтожение группы условных террористов ... навыки рукопашного боя... умелое владение различными видами оружия «Я долгое время был в АТО, есть что вспомнить... Но в праздник хочу пожелать своим друзьям и боевым побратимам-десантникам, прежде всего, оптимизма. Войска прошли боевой путь, многому научились, так что все будет хорошо», - поделился майор ВДВ Иван Левковский Виктор Муженко вручил военным награды и знаки отличия Военные организовали выставку техники и вооружения Оружием интересовались от мала... до велика Парадным строем в небе пролетели вертолеты... и самолеты Показательные выступления парашютистов «Я здесь служил лет десять назад, но не мог представить, что буду осуществлять прыжок на родной плац. В армии был один прыжок с парашютом, сейчас – более семисот», - рассказал член парашютного клуба Станислав Комаревский Десантник - это с детства... и на всю жизнь «За последние годы десант в Украине стал значительно сильнее и лучше. У нас все новое: от элементов формы одежды до новой системы боевой подготовки. Мы выполнили много задач, но нужно сделать еще больше. Уверен – наиболее значимые дела у нас еще впереди», - подчеркнул командующий высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский Десант – это не только сильно, но и красиво Для всех гостей - концерт



