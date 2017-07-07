Десантников области поздравили с Днем ВДВ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В 25 отдельной воздушно-десантной бригаде прошли торжества ко Дню ВДВ Украины. В 2017 году эти войска в Украине празднуют свое двадцатипятилетие, отметил заместитель председателя ДнепрОГА

Владимир Юрченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Десантники всегда первые, всегда«на передке». Благодаря нашим ребятам в синих беретах весь мир знает, что Украина – непобедима. Мы склоняем головы перед всеми погибшими и живыми десантниками. Наши ребята делают важное и правильное дело», - сказал Владимир Юрченко

В легендарной 25-й бригаде - празднично

Военные – в приподнятом настроении

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«Десантники с 2014 года на переднем крае обороны. Они прошли все знаковые горячие точки конфликта – Славянск, Красный Лиман, Саур-Могилу, оборону Донецкого и Луганского аэропортов. Им нигде не было равных. Могу сказать, что на сегодня это самый успешный род войск: практически все операции, в которых они принимали участие, завершились успешно», - рассказал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко

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«Я долгое время был в АТО, есть что вспомнить... Но в праздник хочу пожелать своим друзьям и боевым побратимам-десантникам, прежде всего, оптимизма. Войска прошли боевой путь, многому научились, так что все будет хорошо», - поделился майор ВДВ Иван Левковский

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«Я здесь служил лет десять назад, но не мог представить, что буду осуществлять прыжок на родной плац. В армии был один прыжок с парашютом, сейчас – более семисот», - рассказал член парашютного клуба Станислав Комаревский

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«За последние годы десант в Украине стал значительно сильнее и лучше. У нас все новое: от элементов формы одежды до новой системы боевой подготовки. Мы выполнили много задач, но нужно сделать еще больше. Уверен – наиболее значимые дела у нас еще впереди», - подчеркнул командующий высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский

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