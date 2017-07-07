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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:08 | 02.08.2017
Десантников области поздравили с Днем ВДВ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В 25 отдельной воздушно-десантной бригаде прошли торжества ко Дню ВДВ Украины. В 2017 году эти войска в Украине празднуют свое двадцатипятилетие, отметил заместитель председателя ДнепрОГА
Владимир Юрченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.


«Десантники всегда первые, всегда«на передке». Благодаря нашим ребятам в синих беретах весь мир знает, что Украина – непобедима. Мы склоняем головы перед всеми погибшими и живыми десантниками. Наши ребята делают важное и правильное дело», - сказал Владимир Юрченко

В легендарной 25-й бригаде - празднично 

Военные – в приподнятом настроении 

Их семьи – также 

Украина празднует день высокомобильных десантных войск. Сегодня им 25 лет 

Все присутствующие почтили павших 

Цветы к Мемориалу погибшим воинам-десантникам 

«Десантники с 2014 года на переднем крае обороны. Они прошли все знаковые горячие точки конфликта – Славянск, Красный Лиман, Саур-Могилу, оборону Донецкого и Луганского аэропортов. Им нигде не было равных. Могу сказать, что на сегодня это самый успешный род войск: практически все операции, в которых они принимали участие, завершились успешно», - рассказал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко 

Крылатая пехота продемонстрировала свое мастерство: высадку с вертолета... 

уничтожение группы условных террористов ... 

навыки рукопашного боя... 

умелое владение различными видами оружия 

«Я долгое время был в АТО, есть что вспомнить... Но в праздник хочу пожелать своим друзьям и боевым побратимам-десантникам, прежде всего, оптимизма. Войска прошли боевой путь, многому научились, так что все будет хорошо», - поделился майор ВДВ Иван Левковский 

Виктор Муженко вручил военным награды и знаки отличия 

Военные организовали выставку техники и вооружения 

Оружием интересовались от мала... 

до велика 

Парадным строем в небе пролетели вертолеты... 

и самолеты

Показательные выступления парашютистов 

«Я здесь служил лет десять назад, но не мог представить, что буду осуществлять прыжок на родной плац. В армии был один прыжок с парашютом, сейчас – более семисот», - рассказал член парашютного клуба Станислав Комаревский 

Десантник - это с детства... 

и на всю жизнь 

«За последние годы десант в Украине стал значительно сильнее и лучше. У нас все новое: от элементов формы одежды до новой системы боевой подготовки. Мы выполнили много задач, но нужно сделать еще больше. Уверен – наиболее значимые дела у нас еще впереди», - подчеркнул командующий высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский 

Десант – это не только сильно, но и красиво 

Для всех гостей - концерт 



 
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Теги: Днепропетровщина

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