БФ Kiddo помогает тяжело больным детям, заболевания которых можно было предотвратить, если бы их матери следовали самым общим рекомендациям, - Алена Бубенина

Сотрудник благотворительного фонда Kiddo Алена Бубенина рассказала, что БФKiddo занимается оказанием помощи тяжело больным детям, которые можно было предотвратить, если бы их матери во время беременности и до нее следовали общим рекомендациям.

Об этом стало известно на круглом столе в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В первую очередь, это планирование семьи. Также следует обязательно обратиться к генетику, проверка на совместимость и вероятность тяжелых генетических заболеваний. Конечно же, огромную роль играет здоровый образ жизни, отказ от курения и алкоголя. Важным аспектом также является подготовка к родам, чтобы женщина знала, с чем ей придется столкнуться. После появления ребенка важны контроль педиатра и узких специалистов. Если же есть показания для более детальной диагностики, необходимо обязательно это сделать», - сказал она.

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