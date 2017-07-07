Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
03.08.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре для горожан пройдет бесплатная функциональная тренировка на воздухе»
03.08.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги празднования Дня ВДВ в Днепре от патрульной полиции»
03.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги 6-й сессии Верховной Рады: главные провалы и достижения»
03.08.2017
15:00		 МОСТ ДНЕПР: «Актуальные вопросы деятельности исполнительной службы»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:37 | 02.08.2017
БФ Kiddo помогает тяжело больным детям, заболевания которых можно было предотвратить, если бы их матери следовали самым общим рекомендациям, - Алена Бубенина

Сотрудник благотворительного фонда Kiddo Алена Бубенина рассказала, что БФKiddo занимается оказанием помощи тяжело больным детям, которые можно было предотвратить, если бы их матери во время беременности и до нее следовали общим рекомендациям.

Об этом стало известно на круглом столе в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В первую очередь, это планирование семьи. Также следует обязательно обратиться к генетику, проверка на совместимость и вероятность тяжелых генетических заболеваний. Конечно же, огромную роль играет здоровый образ жизни, отказ от курения и алкоголя. Важным аспектом также является подготовка к родам, чтобы женщина знала, с чем ей придется столкнуться. После появления ребенка важны контроль педиатра и узких специалистов. Если же есть показания для более детальной диагностики, необходимо обязательно это сделать», - сказал она.

Читайте также: с 1-го по 7-е августа в Днепропетровской области проходит Всемирная неделя грудного вскармливания
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепропетровщина, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
Последние новости
02.08.2017
17:48		 Если женщина питается неправильно, грудное вскармливание пользы не принесет, - Основатель Международной клиники репродуктивной медицины GenesisDnepr
02.08.2017
17:44		 Под Одессой водитель Жигулей протаранил машину полиции
02.08.2017
17:37		 БФ Kiddo помогает тяжело больным детям, заболевания которых можно было предотвратить, если бы их матери следовали самым общим рекомендациям, - Алена Бубенина
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика