БФ Kiddo помогает тяжело больным детям, заболевания которых можно было предотвратить, если бы их матери следовали самым общим рекомендациям, - Алена Бубенина

Сотрудник благотворительного фонда Kiddo Алена Бубенина рассказала, что БФKiddo занимается оказанием помощи тяжело больным детям, которые можно было предотвратить, если бы их матери во время беременности и до нее следовали общим рекомендациям.

Об этом стало известно на круглом столе в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В первую очередь, это планирование семьи. Также следует обязательно обратиться к генетику, проверка на совместимость и вероятность тяжелых генетических заболеваний. Конечно же, огромную роль играет здоровый образ жизни, отказ от курения и алкоголя. Важным аспектом также является подготовка к родам, чтобы женщина знала, с чем ей придется столкнуться. После появления ребенка важны контроль педиатра и узких специалистов. Если же есть показания для более детальной диагностики, необходимо обязательно это сделать», - сказал она.

Основатель Международной клиники репродуктивной медицины GenesisDnepr Игорь Перелыгин заявил, что в период планирования беременности женщине необходимо пройти обследование всех систем организма: «Мы занимаемся экстракорпоральным оплодотворением и уже много лет проводим различные исследования. И, к сожалению, женщины не всегда получают результат. Поэтому и ищем причины.

Например, берем волосы и отправляем их в Швейцарию на исследование по тяжелым металлам. И находим там ртуть, свинец, никель, алюминий, кадмий и пр. И я бы не рекомендовал беременеть, пока эти тяжелые металлы не будут выведены из организма. Потому что нарушаются все ферментные процессы и может произойти настоящая катастрофа.

В целом же, в период планирования беременности женщине необходимо пройти обследование всех систем организма, биохимический анализ крови, свертываемость, генетические факторы свертываемости и пр. Женщину необходимо всесторонне обследовать», - сказал он.

