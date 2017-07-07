В период планирования беременности женщине необходимо пройти обследование всех систем организма, - Игорь Перелыгин

Основатель Международной клиники репродуктивной медицины GenesisDnepr Игорь Перелыгин заявил, что в период планирования беременности женщине необходимо пройти обследование всех систем организма.

Об этом стало известно на круглом столе в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Мы занимаемся экстракорпоральным оплодотворением и уже много лет проводим различные исследования. И, к сожалению, женщины не всегда получают результат. Поэтому и ищем причины. Например, берем волосы и отправляем их в Швейцарию на исследование по тяжелым металлам. И находим там ртуть, свинец, никель, алюминий, кадмий и пр. И я бы не рекомендовал беременеть, пока эти тяжелые металлы не будут выведены из организма. Потому что нарушаются все ферментные процессы и может произойти настоящая катастрофа.

В целом же, в период планирования беременности женщине необходимо пройти обследование всех систем организма, биохимический анализ крови, свертываемость, генетические факторы свертываемости и пр. Женщину необходимо всесторонне обследовать», - сказал он.

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