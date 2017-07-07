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| Общество | 18:08 | 02.08.2017
Бразилия хочет сотрудничать с Днепропетровщиной в сферах торговли, образования и туризма

Бразилия намерена значительно расширить сотрудничество с Днепропетровской областью в сферах торговли, образования, туризма и сельского хозяйства. Днепропетровщина, со своей стороны, гарантирует бразильским предпринимателям прозрачные условия работы на рынке региона, сообщил первый заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниором.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Днепропетровщина – стабильный и экономически мощный регион. Практически все реформы, происходящие в Украине, сначала проходят как пилотные проекты в нашей области. Мы – команда гибких менеджеров, а не бюрократов, поэтому создали максимально комфортные условия для бизнеса. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Бразилией в различных областях», - отметил Олег Кужман.

Область, в первую очередь, нуждается в инвестициях и новейших технологиях, подчеркнул он. Однако готова параллельно развивать внешнюю торговлю, туризм, сотрудничество в сфере образования – если в этом также заинтересованы зарубежные партнеры, добавил первый заместитель председателя ДнепрОГА.

«Ваш рынок для нас очень привлекателен – здесь условия для сотрудничества значительно лучше, чем, например, в Италии или Словакии, – сообщил ОсвалдоБиатоЖуниор. –Днепропетровщина– индустриальное сердце Украины. Сейчас планируем начать с импорта и экспорта наших товаров. Когда торговля продвигается хорошо – тогда привлекаются новые инвестиции».

Бразильские животноводческие предприятия – крупнейшие в мире, а значит, эта страна заинтересована в новых рынках для сбыта пищевых продуктов.

В Днепре же бразильцев привлекли фирмы, производящие электронные приборы.

Зарубежные партнеры также отметили высокий потенциал региона в туризме и образовании. В Бразилии, отметил посол, сегодня не хватает университетов, где бы готовили специалистов в области физики и математики – так что эта страна заинтересовалась возможностью подготовки высококвалифицированных инженеров именно в вузах Днепропетровщины.

Только что в Днепре открылось Почетное консульство Бразилии. По мнению Олега Кужмана, это даст толчок динамичному развитию экономических и культурных связей Днепропетровщины с этой латиноамериканской страной.

 
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Теги: Днепропетровщина

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