Женщинам, планирующим беременность, необходимо особое внимание уделить состоянию своих зубов, - Главный врач стоматологической клиники Medical Dental Group

Главный врач стоматологической клиники Medical Dental Group Маргарита Черная отметила, что профессиональная гигиена полости рта для женщин, планирующих беременность, заключается в профилактических осмотрах у стоматолога каждые 3-4 месяца.

Об этом стало известно на круглом столе в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Беременность – это особый период в жизни каждой женщины, во время которого она становится очень уязвимой, требует к себе особого отношения и внимания. Во время беременности зубы лечить необходимо только по необходимости, а до этого следует вовремя проводить профилактику. В Medical Dental Group все беременные проходят плановое обследование. Лечение, если оно необходимо, мы назначаем с 12-й по 22-23-ю недели, когда это безопасно и для женщины, и для будущего ребенка. В Medical Dental Group не используются анестетики с высокой дозой адреналина.

В целом же, если мы проводим профгигиену, то женщина не нуждается потом в лечении. Профессиональная гигиена полости рта для женщин, планирующих беременность, заключается в профилактических осмотрах у стоматолога каждые 3-4 месяца. Во время приема зубы очищаются от бактерий, которые во время беременности, при снижении иммунитета, представляют собой агрессивную микрофлору и могут нанести вред здоровью будущей мамы и ее малыша. В Medical Dental Group мы проводим профилактику, назначаем витамины, минералы, препараты кальция.

Профилактику необходимо выводить на государственный уровень, чтобы потом их не лечить. Профилактика в Medical Dental Group заключается в ультразвуковой чистке, пескоструйной обработке, назначается замена зубной щетки, лечебная зубная паста, ополаскиватели, ершики для тех, кто в этом нуждается», - сказала она.

Главный специалист департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Елена Рыбка призвала женщин, планирующих беременность, и беременных, почаще посещать стоматолога. «Рот и зубы – это входные ворота для инфекции. Бывают случаи, когда кариозные зубы становятся причиной развития внутриутробных инфекций», - сказала она.

