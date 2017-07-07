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| Общество | 19:22 | 02.08.2017
Перед беременностью женщинам необходимо убрать изо рта металлосодержащие пломбы и коронки, - Маргарита Черная

Главный врач стоматологической клиники Medical Dental Group Маргарита Черная посоветовала женщинам перед беременностью убрать изо рта металлосодержащие пломбы и коронки.

Об этом стало известно на круглом столе в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Никель – это онкогенный фактор. Мы сейчас полностью убираем металлические и металлокерамические коронки, металлические пломбы и меняем их на качественные керамические», - сказала она.

Главный специалист департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Елена Рыбка рассказала, что никель при разрушении накапливается в тканях плода.

«При еде идет трение пломбы, и микродозы никеля попадают в организм. Для обычного здорового человека они будут незаметны, а здоровью беременной женщины и ее ребенка могут нанести существенный вред», - сказала она.
 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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