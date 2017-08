| Общество | 19:11 | 02.08.2017 Психологи назвали лучшие стратегии для отказа близким людям Психолог Екатерина Мельникова рассказала, когда близкий человек просит помочь, отказывать всегда непросто. Более того, многих из нас еще с детства отучали говорить «нет». Однако отказывать иногда очень важно для того, чтобы сохранить психологическое здоровье, передает ГолосUA. «Во-первых, если вам что-то не нравится в просьбе и предложении, то стоит потянуть время, сославшись на личную занятость. Это поможет вам хорошенько обдумать ситуацию, взвесить все «за» и «против», а также продумать свой ответ. Запомните, в том, чтобы взять временную паузу, абсолютно нет ничего плохого. Более того, это может помочь понять вашим близким, что вы тоже человек, отдельная личность, с собственной жизнью и интересами», - рассказала эксперт. По словам Мельниковой, если вы взвесили все «за» и «против» и пришли к выводу, что ответ будет отрицательным, то не стоит сразу же осаждать собеседника категоричным отказом. Это только переведет ситуацию в конфликтную плоскость. Говорите «нет» мягко и дипломатично, однако, ни в коем случае, не меняйте своего мнения и не соглашайтесь на провокации. «Другой способ отказать – так называемые, сэндвич-монологи. Вы начинаете с позитивного утверждения, затем деликатно, но твердо говорите «нет» и завершаете речь другим позитивным утверждением: «Я понимаю, что тебе нужна помощь в эти выходные. К сожалению, у меня нет возможности дать тебе свою машину. Надеюсь, ты найдешь выход из положения, а если нет, возможно, я помогу его тебе найти и дам совет, к кому можно обратиться», - добавила специалист. Психолог также подчеркнула, что нельзя боятся отказывать. Самые несчастные люди те, которые хотят быть хорошими для всех и всем нравятся. Во-первых, они теряют самого себя и постоянно страдают от жизненной несправедливости и неуважения, а, во-вторых, рано или поздно вступают в конфликт с обществом. В связи с тем, что они очень зависимы от мнения окружающих, это «бьет» очень сильно по ним же.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ здоровье Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7