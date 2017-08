| Общество | 09:29 | 03.08.2017 Изменились ли планы украинцев на летний отпуск в связи с принятием безвиза (ИНФОГРАФИКА) За результатами социального опроса, несмотря на то, что Украина получила безвизовый режим, планы украинцев касательно локаций отдыха достаточно стабильны. Большинство граждан не изменили своих планов на отпуск.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Международном кадровом портале «HeadHunter».



Только 25% опрошенных изменили планы относительно страны, в которой сначала собирались отдыхать, в связи с безвизом. Вместе с тем, 50% респондентов указывают, что их планы остались такими же, как и были. Четверть участников опроса являются сторонниками конкретных стран для своего отдыха, независимо от того, нужно ли для поездки оформления визы или нет.



При этом, наиболее распространенный вариант отпуска для украинцев – это отдых заграницей, так ответили 36% респондентов. 25% опрошенных будут отдыхать на украинский курортах. Четверть участников опроса отмечают, что они не планируют брать отпуск этим летом вообще. 9% украинцев рассказывают, что их отпуск пройдет на даче или же за пределами города. 6% респондентов назвали свой вариант.

Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях

Теги: Украина

