| Общество | 09:43 | 03.08.2017 3 августа: какой сегодня праздник 3 августа в США ежегодно отмечается Национальный день арбуза. В Америке арбуз считается столь же неотъемлемой частью летних пикников, как и хот-дог, поэтому, по мнению американцев, заслуживает отдельного праздника. По народному календарю в этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его мощи. О монахе известно лишь, что он соблюдал молчаливый затвор. На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Именины 3 августа празднуют Анны, Георгии, Евгении, Иваны, Петры, Романы, Семены и Федоры. В истории этот день отмечен как начало первой экспедиции Христофора Колумба в 1492 году.

