Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
03.08.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги празднования Дня ВДВ в Днепре от патрульной полиции»
03.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги 6-й сессии Верховной Рады: главные провалы и достижения»
03.08.2017
15:00		 МОСТ ДНЕПР: «Актуальные вопросы деятельности исполнительной службы»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:43 | 03.08.2017
3 августа: какой сегодня праздник

3 августа в США ежегодно отмечается Национальный день арбуза. В Америке арбуз считается столь же неотъемлемой частью летних пикников, как и хот-дог, поэтому, по мнению американцев, заслуживает отдельного праздника.

По народному календарю в этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его мощи. О монахе известно лишь, что он соблюдал молчаливый затвор. На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча.

Именины 3 августа празднуют Анны, Георгии, Евгении, Иваны, Петры, Романы, Семены и Федоры.

В истории этот день отмечен как начало первой экспедиции Христофора Колумба в 1492 году.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: общество

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
Последние новости
03.08.2017
10:32		 Как проводятся буровзрывные работы Павлоградским химзаводом (ФОТО)
03.08.2017
10:27		 В NASA открыта вакансия специалиста «планетарной защиты»
03.08.2017
10:16		 Ученые удалили из ДНК человека ген, отвечающий за заболевание
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика