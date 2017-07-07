3 августа: какой сегодня праздник

3 августа в США ежегодно отмечается Национальный день арбуза. В Америке арбуз считается столь же неотъемлемой частью летних пикников, как и хот-дог, поэтому, по мнению американцев, заслуживает отдельного праздника.

По народному календарю в этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его мощи. О монахе известно лишь, что он соблюдал молчаливый затвор. На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча.

Именины 3 августа празднуют Анны, Георгии, Евгении, Иваны, Петры, Романы, Семены и Федоры.

В истории этот день отмечен как начало первой экспедиции Христофора Колумба в 1492 году.

