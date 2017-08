| Общество | 09:59 | 03.08.2017 Второй диск с песнями АТОшников выйдет уже осенью - Валентин Резниченко Осенью Днепропетровщина презентует всей Украине второй диск песен, написанных бойцами АТО. Сейчас десять композиций сборника уже готовы. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, всего в диск войдет три десятка произведений.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА. «АТОшники поют о пережитом на фронте, и именно поэтому их произведения не оставляют равнодушными никого. Мы провели в Днепре уже два фестиваля АТОшных песен, видели, как люди аплодируют исполнителям стоя. Хотим, чтобы о талантах наших ребят знала вся страна, поэтому записываем диски с их композициями. Сейчас готовим уже второй - он должен выйти осенью», - рассказал Валентин Резниченко.



Запись диска - в разгаре. Аранжировку и музыку ко всем песням уже подготовили, теперь записывают исполнителей.



«Они все разные - есть переводчики, профессора. Совет для всех один: не стоит волноваться за исполнение песни, нужно просто донести слушателям ее эмоцию», - рассказал звукорежиссер Максим Олефир.



АТОшник Борис Ярошенко приехал в днепровскую студию звукозаписи из Кобеляк.



«Пишу стихи еще лет с пятнадцати. У меня уже около четырех десятков произведений. Слова к песни, которую записываю на диск, родились после возвращения со службы домой. Она о душевных волнениях солдат», - сказал он. В 2016-м провели первый Всеукраинский концерт «Песни, рожденные в АТО», по итогам выпустили первый в истории Украины сборник современных военных песен. В мае этого года состоялся второй Всеукраинский фестиваль «Песни, рожденные в АТО».

