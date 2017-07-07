Ученые удалили из ДНК человека ген, отвечающий за заболевание

Группа американских и южнокорейских ученых в ходе эксперимента удалила из ДНК человеческого эмбриона ген с мутацией, отвечающий за развитие заболевания, передает «Корреспондент».

В ходе эксперимента учеными были оплодотворены спермой мужчины яйцеклетки 12 здоровых женщин. При этом сперма содержала соответствующую мутацию, которую специалисты «вырезали» из мужской ДНК при помощи CRISPR-Cas9.

Специалисты вводили в яйцеклетку материал для редактирования ДНК с помощью искусственно созданного гена. В то же время они зафиксировали, что эмбрион использует вместо него здоровый ген из материала ДНК.

«Мы обнаружили, что эмбрионы сами чинят себя, если есть здоровая копия гена», - прокомментировал эксперимент Шухрат Миталипов, один из участников исследования.

Это означало для ученых тот факт, что менять ДНК при помощи CRISPR-Cas9 сложнее, нежели полагалось изначально. Однако в итоге специалистами не были зафиксированы никакие нежелательные изменения.

