| Общество | 10:16 | 03.08.2017 Ученые удалили из ДНК человека ген, отвечающий за заболевание Группа американских и южнокорейских ученых в ходе эксперимента удалила из ДНК человеческого эмбриона ген с мутацией, отвечающий за развитие заболевания, передает «Корреспондент». В ходе эксперимента учеными были оплодотворены спермой мужчины яйцеклетки 12 здоровых женщин. При этом сперма содержала соответствующую мутацию, которую специалисты «вырезали» из мужской ДНК при помощи CRISPR-Cas9. Специалисты вводили в яйцеклетку материал для редактирования ДНК с помощью искусственно созданного гена. В то же время они зафиксировали, что эмбрион использует вместо него здоровый ген из материала ДНК. «Мы обнаружили, что эмбрионы сами чинят себя, если есть здоровая копия гена», - прокомментировал эксперимент Шухрат Миталипов, один из участников исследования.

Это означало для ученых тот факт, что менять ДНК при помощи CRISPR-Cas9 сложнее, нежели полагалось изначально. Однако в итоге специалистами не были зафиксированы никакие нежелательные изменения.

