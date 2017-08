| Общество | 10:27 | 03.08.2017 В NASA открыта вакансия специалиста «планетарной защиты» NASA ищет нового сотрудника - специалиста «планетарной защиты», служебные обязанности которого заключаются в защите планет от чуждых им форм жизни, передает «BBC». Основная обязанность защитника Земли - предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса. Имеются в виду и биозагрязнение космических аппаратов, возвращающихся на Землю, и загрязнение других небесных тел земными микроорганизмами и прочей органикой. Зарплату обещают немаленькую - от $124 до $187 тыc. в год. Вакансия открыта для американских граждан с июля, прием заявлений завершается в середине августа. В NASA должность планетарного защитника на полную ставку существует с 2014 года. Один человек может занимать ее три года с возможностью продления контракта до пяти лет. Среди задач Отдела планетарной защиты NASA - сохранение других миров «в их естественном состоянии» и разработка «разумных мер предосторожности для защиты биосферы Земли в случае, если жизнь существует где-нибудь еще».

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7