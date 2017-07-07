В NASA открыта вакансия специалиста «планетарной защиты»

NASA ищет нового сотрудника - специалиста «планетарной защиты», служебные обязанности которого заключаются в защите планет от чуждых им форм жизни, передает «BBC».

Основная обязанность защитника Земли - предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса.

Имеются в виду и биозагрязнение космических аппаратов, возвращающихся на Землю, и загрязнение других небесных тел земными микроорганизмами и прочей органикой.

Зарплату обещают немаленькую - от $124 до $187 тыc. в год.

Вакансия открыта для американских граждан с июля, прием заявлений завершается в середине августа.

В NASA должность планетарного защитника на полную ставку существует с 2014 года. Один человек может занимать ее три года с возможностью продления контракта до пяти лет.

Среди задач Отдела планетарной защиты NASA - сохранение других миров «в их естественном состоянии» и разработка «разумных мер предосторожности для защиты биосферы Земли в случае, если жизнь существует где-нибудь еще».

