| Общество | 11:10 | 03.08.2017 Более полумиллиона жителей области уже воспользовались программой «Доступные лекарства» Только за последние две недели еще 115 тысяч жителей области получили медикаменты по программе «Доступные лекарства», а за несколько месяцев, как стартовала правительственная инициатива, ею воспользовались более 600 тысяч людей в регионе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



«На Днепропетровщине за четыре месяца программой «Доступные лекарства» воспользовались уже 615 тысяч жителей области. Пациенты убедились, что получить препараты довольно легко. Достаточно лишь обратиться к семейному врачу или терапевту. Сегодня по этой программе работают все амбулатории Днепропетровщины. Наибольшее количество рецептов получили жители городов Каменского, Новомосковска, Никополя, а также Петропавловского, Синельниковского и Царичанского районов», - отметила заместитель директора департамента здравоохранения ДнепрОГА Елена Луговая.



С рецептом пациент обращается в любую из 389 аптек области, уже присоединившихся к программе «Доступные лекарства». Там ему выдадут препарат бесплатно, или же придется доплатить небольшую сумму. За препарат для снижения холестерина, например, нужно доплатить всего 3 гривны - при его рыночной стоимости более 200 гривен, добавила заместитель директора департамента ДнепрОГА.



«Если необходимого препарата нет в наличии, пациент может обратиться в другую аптеку или позвонить на горячую линию нашего департамента. В последнее время все больше людей звонят с предложениями дополнить перечень «доступных лекарств». Правительство пошло навстречу, и теперь таких препаратов стало на 42 больше», - рассказала Елена Луговая.



Ознакомиться с перечнем аптек, задействованных в программе «Доступные лекарства», можно на сайте или в любой амбулатории. Круглосуточно работает и горячая линия: 0800 50 72 50.

