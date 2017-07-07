Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
03.08.2017
15:00		 МОСТ ДНЕПР: «Актуальные вопросы деятельности исполнительной службы»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:19 | 03.08.2017
В Знаменовке открыли новый детсад на 80 детей - Валентин Резниченко

В селе Знаменовка Новомосковского района открыли новый детский сад. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, учреждение будут посещать 80 мальчиков и девочек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Создаем дополнительные места для дошкольников. Для этого реконструируем уже существующие садики, строим новые. Современные здания появляются там, где они нужны - даже в самых маленьких и отдаленных селах. Хотим, чтобы все дети воспитывались в комфортных условиях. На этом акцентирует внимание и Президент Петр Порошенко», - рассказал Валентин Резниченко.

Реконструкцию садика в Знаменовке уже завершили. В заброшенном и полуразрушенном здании, которое не использовалась десятки лет, утеплили и покрасили фасад, заменили крышу, установили новые металлопластиковые окна, внутри сделали ремонт.

«Садик создали на базе средней школы №1 - вместе они составляют учебно-воспитательный комплекс, - рассказала директор Знаменовской школы №1 Наталья Поддубная. - В садике четыре группы, в каждой - гостиная, спальня, игровая. В здании теплый пол, климат-контроль - мы сами сможем регулировать температуру воздуха. Спасибо команде Валентина Резниченко, открытие такого учреждения - долгожданное событие».

Всего в этом году в области реконструируют 12 садиков и начнут строить 4 новых.

За последние два года в области создали 2,5 тысячи новых мест в детсадах. В Слобожанском и Днепре построили «с нуля» два современных детсада на 220 мест каждый.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
Последние новости
03.08.2017
13:32		 Только 45 депутатов из 450 присутствовали на всех заседаниях 6-й сессии Верховной Рады, - аналитик
03.08.2017
12:56		 Как уберечь себя в условиях аномальной жары (РЕКОМЕНДАЦИИ)
03.08.2017
12:41		 В Португалии самолет аварийно приземлился посреди пляжа: есть жертвы (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика