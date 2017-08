| Общество | 12:19 | 03.08.2017 В Знаменовке открыли новый детсад на 80 детей - Валентин Резниченко В селе Знаменовка Новомосковского района открыли новый детский сад. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, учреждение будут посещать 80 мальчиков и девочек. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Создаем дополнительные места для дошкольников. Для этого реконструируем уже существующие садики, строим новые. Современные здания появляются там, где они нужны - даже в самых маленьких и отдаленных селах. Хотим, чтобы все дети воспитывались в комфортных условиях. На этом акцентирует внимание и Президент Петр Порошенко», - рассказал Валентин Резниченко.



Реконструкцию садика в Знаменовке уже завершили. В заброшенном и полуразрушенном здании, которое не использовалась десятки лет, утеплили и покрасили фасад, заменили крышу, установили новые металлопластиковые окна, внутри сделали ремонт. «Садик создали на базе средней школы №1 - вместе они составляют учебно-воспитательный комплекс, - рассказала директор Знаменовской школы №1 Наталья Поддубная. - В садике четыре группы, в каждой - гостиная, спальня, игровая. В здании теплый пол, климат-контроль - мы сами сможем регулировать температуру воздуха. Спасибо команде Валентина Резниченко, открытие такого учреждения - долгожданное событие».



Всего в этом году в области реконструируют 12 садиков и начнут строить 4 новых.



Всего в этом году в области реконструируют 12 садиков и начнут строить 4 новых.

За последние два года в области создали 2,5 тысячи новых мест в детсадах. В Слобожанском и Днепре построили «с нуля» два современных детсада на 220 мест каждый.

