| Общество | 12:56 | 03.08.2017 Как уберечь себя в условиях аномальной жары (РЕКОМЕНДАЦИИ) В Украине сегодня ожидается пик аномальной жары, установившейся несколько дней назад. В связи с этим гигиенисты-ученые и практики рассказали, как ослабить неблагоприятное воздействие высокой температуры на организм. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы. Ученые советуют устанавливать солнцезащитные устройства на окнах, такие как жалюзи, шторы белых тонов, крепить пленки или тонированное стекло, которое отражало бы солнечные лучи; применять мобильные и стационарные кондиционеры, и даже обычные электрические вентиляторы. Нужно помнить, что разница между температурой помещения с кондиционером и температурой на улице не должна превышать 10 градусов. В помещениях необходимо проводить влажную уборку, так как она увлажняет воздух и снижает температуру. Антимоскитную сетку на окнах также рекомендуется периодически увлажнять для уменьшения проникновения в помещение горячего воздуха. Проветривать помещения лучше ночью, утром или вечером. В другое время форточки и окна необходимо держать закрытыми. Одежда должна хорошо пропускать воздух, быть легкой, просторной и, желательно, светлых тонов, а обувь - открытой. Для защиты глаз использовать козырьки и очки от солнца. Девушкам рекомендовать использовать веер, не носить в жару украшения. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и детям рекомендовано ограничение физической активности и пребывания на солнце. На улице нужно носить головные уборы, пить много воды и употреблять много жидкой пищи, особенно когда нельзя отказаться от пребывания на открытом воздухе. Ребенок должен выпивать до двух литров воды (но не холодной!) в течение дня, а также спать не менее 10,5 часов в течение суток. Специалисты рекомендуют есть много фруктов и овощей. В такие дни категорически запрещается употреблять алкогольные напитки и курить.

Владельцам автомобилей без кондиционеров необходимо максимально ограничить пользование ими, особенно в период с 12:00 до 17:00. Ни в коем случае не оставляйте детей, немощных людей в автомобиле без кондиционера. Периодически, особенно после возвращения с улицы, необходимо пользоваться душем. Во время отдыха на пляже рекомендуется находиться в тени в головных уборах, по-максимуму сократить время пребывания на солнце. Лучше всего выходить на пляж утром или вечером. Если вышли на пляж с детьми, то их купание лучше заканчивать не позже 10:00-10:30, повторное купание во второй половине дня проводить с 16:00 до 19:00. Культурно-массовые мероприятия для детей можно проводить после 18:00 на свежем воздухе или залах с широким доступом свежего воздуха, но не допускать сквозняков. При проведении массовых мероприятий необходимо устраивать перерывы через каждые 30 минут. Что касается спортивных игр и соревнований, то нужно успеть их провести либо до 10:00, либо после 16:00. Напомним, что сегодня, в Днепре рекордно жарко.

