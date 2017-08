| Общество | 13:53 | 03.08.2017 Полиция Украины и Великобритании договорилась о сотрудничестве в борьбе с преступностью Полиция Украины и Великобритании договорились сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. По словам офицера связи Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Патрика Торкингтона, Британии, в первую очередь интересует сотрудничестве в борьбе с преступлениями, подпадающими под категорию организованной преступности. «Стороны обсудили приоритетные вопросы и направления дальнейшей работы во взаимодействии по борьбе с преступностью, а также договорились об обмене опытом. В частности, в ближайшее время представители Национальной полиции Украины пройдут курс обучения на территории Великобритании, где будут перенимать опыт британских коллег в борьбе с оргпреступностью», - говорится в сообщении.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7