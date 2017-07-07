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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:53 | 03.08.2017
Полиция Украины и Великобритании договорилась о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Полиция Украины и Великобритании договорились сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.

По словам офицера связи Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Патрика Торкингтона, Британии, в первую очередь интересует сотрудничестве в борьбе с преступлениями, подпадающими под категорию организованной преступности.

«Стороны обсудили приоритетные вопросы и направления дальнейшей работы во взаимодействии по борьбе с преступностью, а также договорились об обмене опытом.

В частности, в ближайшее время представители Национальной полиции Украины пройдут курс обучения на территории Великобритании, где будут перенимать опыт британских коллег в борьбе с оргпреступностью», - говорится в сообщении.
 
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Теги: Украина

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