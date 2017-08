| Общество | 14:27 | 03.08.2017 С начала года 38 семей АТОшников получили квартиры в Днепропетровской области - Валентин Резниченко В этом году в Днепропетровской области по государственной программе квартиры получили 38 семей бойцов АТО. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, еще 20 семей пока выбирают себе новое жилье.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «За последние два года на Днепропетровщине ключи от собственного жилья получили более 200 семей бойцов АТО. Государство выделило средства еще на 58 квартир для семей военных. Обеспечивать этих людей жильем - одна из социальных инициатив Президента Украины Петра Порошенко, выполнению которой мы уделяем большое значение», - рассказал Валентин Резниченко.



Квартиры семьи бойцов выбирают самостоятельно, государство уже компенсирует расходы на покупку. Сумму для каждой семьи высчитывают индивидуально по формуле, которую определил Кабмин.



Собственное жилье по этой государственной программе получают те, кто потерял на войне близкого человека или получил тяжелые ранения и имеет статус инвалида I или II группы. На приобретение 58 квартир Днепропетровщине из госбюджета выделили почти 43 миллиона гривен.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7