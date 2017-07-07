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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:29 | 03.08.2017
Потенциал развития отношений с Бразилией в области сельского хозяйства является огромным, - Глеб Прыгунов

Эта неделя положила начало партнерским отношениям между Днепропетровской областью и Бразилией. Был открыт Украинско-Бразильский Центр, начало свою работу бразильское консульство в Днепропетровской области, а также в помещении Днепропетровского областного совета была проведена бизнес-конференция «Презентация экономического потенциала Бразилии и возможности развития украинско-бразильского сотрудничества».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Участие в конференции приняли предприниматели из всех областей Украины, представители областной власти, председатель облсовета Глеб Пригунов и полномочный посол Бразилии Освалдо Биато Джуниор. Обсуждали возможности инвестиций и сотрудничества с Бразилией в экономическом направлении.

Сегодня существует потенциал развития отношений в области сельского хозяйства, это касается экспорта в Бразилию украинского зерна, муки, а также сотрудничества в сфере производства и торговли сахаром, производства биотоплива. Именно это направление большинство иностранных партнеров Днепропетровщины признают наиболее перспективным.

«У нас есть много примеров успешного сотрудничества и инвестиций с партнерами из Канады, Швейцарии, Германии. Например, в этом году благодаря сотрудничеству с Канадой в Днепропетровской области заработал первый в Украине кооперативный элеватор. Стоимость строительства первой очереди элеватора составила 150 млн грн », - отметил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов.

Сегодня многие инвесторы опасаются вкладывать деньги на территории Украины. Для этого существует ряд причин, начиная с военных действий на востоке страны, заканчивая несовершенным законодательством. Но, по словам Глеба Пригунова, со стороны Днепропетровского областного совета инвесторы всегда получают всю необходимую поддержку:

«Инвестиции - это развитие региона. Задачей местной власти, бесспорно, является поддержка иностранных инвесторов. Создание условий, в которых бизнес мог бы безопасно работать. Именно поэтому в Днепропетровском областном совете работает инвестиционное агентство DIA. Наши сотрудники помогают с организационными вопросами по аренде, связи с административными органами и разрешительной документации», - сказал Глеб Пригунов.
 
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Теги: экономика, Днепропетровщина

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