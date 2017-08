| Общество | 16:15 | 03.08.2017 В ДнепрОГА стартовал цикл тренингов для АТОшников и соцработников Цикл тренингов по стрессоустойчивости для АТОшников, соцработников, волонтеров и психологов начался в ДнепрОГА. Участники получат практические знания о том, как помочь бойцам справиться с воспоминаниями о войне. Об этом сообщила координатор Центра помощи бойцам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «К нам постоянно обращаются и бойцы, и родные погибших. Они никак не могут преодолеть стресс и испытывают потребность в специалисте по кризисной психологии, который понимает тонкости общения именно с такими людьми. Особенно нуждаются в помощи вНовомосковском, Апостоловском и Пятихатском районах - там наибольшее количество АТОшников и семей погибших. Поэтому организовали тренинги для бойцов и тех, кто по роду своей работы общается с участниками боевых действий», - отметила Наталья Шулика. На тренинг в ДнепрОГА пришли около 200 работников социальных служб и центров занятости, волонтеров, психологов и АТОшников. «К сожалению, далеко не все бойцы понимают, что такие тренинги помогают и преодолеть стресс, и наладить отношения с родными после возвращения с войны. Полученными знаниями они могут поделиться и со своими побратимами, - рассказала Наталья Шулика. - Надеемся, что на последующие тренинги придет гораздо больше ребят». Тренинг провел психолог и волонтер Родион Григорян, который поделился с участниками собственными экспресс-методами быстрого преодоления стресса. Он обратил внимание, прежде всего, на то, как восстановиться после психологических травм и чувствовать себя полным сил. «Надеюсь, что семинар поможет мне находить общий язык с АТОшниками, - поделилась участница тренинга, волонтер Елизавета Кутурга. - Вернувшись с войны, бойцы зачастую не желают общаться, могут агрессивно отреагировать на вопрос или даже обидеться». «Сегодня очень мало специалистов, которые могли бы оказать реальную психологическую помощь АТОшникам, их родным и семьям переселенцев. Для таких людей самое трудное - завершить свои переживания, связанные с войной, - рассказала еще одна участница, психолог центра соцслужб Соборного района Днепра Ирина Карепова. - Хотелось бы на тренинге получить практические навыки помощи жертвам войны». В ближайшее время ДнепрОГА планирует провести такие тренинги в Кривом Роге и Никополе.

