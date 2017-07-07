Мгер Куюмчян в Днепре открыл выставку картин «Венок бессмертия» посвященную Герою Украины Сергею Нигояну (ВИДЕО)
Вчера, 2 августа, заместитель главы Днепропетровского областного совета, руководитель Днепровской городской организации «Батьківщина» Мгер Куюмчян открыл в Днепре выставку картин, посвященную Сергею Нигояну. На выставке представлены картины в украино-армянском стиле киевской художницы Марины Саркисян.
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