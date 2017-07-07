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| Общество | 17:26 | 03.08.2017
Укрзалізниця начала тестировать систему автоматизированного распределения пустых зерновозов

С начала августа ОАО «Укрзалізниця» начала тестовую эксплуатацию системы распределения пустых вагонов-зерновозов, которые являются составной автоматизированной системы «Управление пересылкой пустых вагонов» (АС «УППВ»). Распределение зерновозов онлайн в тестовом режиме железнодорожники осуществляют в соответствии с предоставленными клиентами электронными заявлениями.


Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укрзалізниці.

Первый заместитель начальника филиала «Центр транспортной логистики» ПАО «Укрзалізниця» (ЦТЛ) Зеновий Финяк объяснил, что на первом этапе эксплуатации распределение зерновозов соответственно регулировочным приказам, чтобы обеспечить нормальную работу портов со своевременным отправлением пустых зерновозов.

«На следующем этапе диспетчерский аппарат филиала «ЦТЛ» будет распределять отправление зерновозов между основными станциями сети железных дорог Украины, в среднем определено 8-10 таких станций на каждой из региональных филиалов. После распределения между опорными станциями автоматизированная система будет самостоятельно распределять пустые вагоны между станциями и грузоотправителями, в зависимости от электронных заказов в автоматизированной системе «Месплан», - сообщил Зеновий Финяк.

После тестирования система автоматизированного распределения пустых зерновозов будет переведена в исследовательский режим работы.

Сейчас рабочий парк зерновозов составляет почти 15 тыс единиц. Один вагон-зерновоз перевозит 65 тонн зерна и зерновых грузов.

IT-система автоматического распределения вагонов, «Управление пересылкой пустых вагонов» (АС «УППВ»), ОАО «Укрзалізниця» введена в конце прошлого года. Первый подвижной состав, который распределялся автоматизированно, - цементовозы и крытые вагоны, теперь к ним добавились и зерновозы.
 
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Теги: Украина, транспорт

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