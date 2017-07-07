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| Общество | 17:41 | 03.08.2017
ДнепрОГА предлагает АТОшникам и историкам стать гидами в патриотических турах для школьников

АТОшникам, волонтерам, профессиональным историкам и экскурсоводам предлагают провести для старшеклассников Днепропетровщины так называемые патриотические туры. Проект ДнепрОГА «Дорогами героев» по патриотическому воспитанию школьников стартует с началом учебного года и рассчитан на три месяца.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Мы ищем участников АТО, волонтеров, профессиональных историков и экскурсоводов – тех, у кого есть опыт по патриотическому воспитанию молодежи. Главное – гид должен объяснить детям, что такое настоящий патриотизм, а в идеале – и стать для подростков личным примером», - отметил инициатор, историк и один из создателей Днепровского музея АТО Юрий Фаныгин.

Во время тура школьники посетят Музей АТО в Днепре, Аллею Памяти у здания ДнепрОГА и воинские части Днепропетровщины.
Основная цель экскурсий – рассказать молодежи об участии жителей области в военных событиях на Востоке страны и реальных подвигах наших земляков на этой войне. Также старшеклассники будут иметь возможность лично пообщаться с участниками боевых действий.

«В течение трех месяцев планируем провести «дорогами Героев»более семь тысяч десятиклассников области», - добавил Юрий Фаныгин.

Экскурсии будут проходить по будням.

Желающие стать гидами таких туров могут обращаться за дополнительной информацией по телефону: 0501500883


 
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Теги: АТО, Днепр

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