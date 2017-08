| Общество | 17:41 | 03.08.2017 ДнепрОГА предлагает АТОшникам и историкам стать гидами в патриотических турах для школьников АТОшникам, волонтерам, профессиональным историкам и экскурсоводам предлагают провести для старшеклассников Днепропетровщины так называемые патриотические туры. Проект ДнепрОГА «Дорогами героев» по патриотическому воспитанию школьников стартует с началом учебного года и рассчитан на три месяца. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Мы ищем участников АТО, волонтеров, профессиональных историков и экскурсоводов – тех, у кого есть опыт по патриотическому воспитанию молодежи. Главное – гид должен объяснить детям, что такое настоящий патриотизм, а в идеале – и стать для подростков личным примером», - отметил инициатор, историк и один из создателей Днепровского музея АТО Юрий Фаныгин. Во время тура школьники посетят Музей АТО в Днепре, Аллею Памяти у здания ДнепрОГА и воинские части Днепропетровщины.

Основная цель экскурсий – рассказать молодежи об участии жителей области в военных событиях на Востоке страны и реальных подвигах наших земляков на этой войне. Также старшеклассники будут иметь возможность лично пообщаться с участниками боевых действий.



«В течение трех месяцев планируем провести «дорогами Героев»более семь тысяч десятиклассников области», - добавил Юрий Фаныгин. Экскурсии будут проходить по будням.



Желающие стать гидами таких туров могут обращаться за дополнительной информацией по телефону: 0501500883

