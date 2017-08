| Общество | 18:02 | 03.08.2017 В минздраве заявили, что в стране не так уж жарко, чтобы вводить сиесту, - СМИ Ульяна Супрун считает, что, так как в Украине не бывает аномальной жары ежегодно, нет необходимости во введении сиесты, передает «УНИАН». «Мы видим, что на этой неделе будет достаточно жарко, но это не происходит каждый год, каждый месяц ... Мы не является страной, в которой на самом деле такая погода, что какая-то сиеста нужна», - сказала она. Супрун отметила, что каждый работодатель на местах должен сам решать, нужно ли вводить сиесту во время жаркой погоды: «Я думаю, что это больше выбор каждого на их месте работы ... Я не думаю, что это ответственность министерства, чтобы такое делать. Я думаю, что каждый из нас может решить, когда нужно не работать, отдыхать», - сказала она. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ здоровье Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

