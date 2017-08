| Общество | 10:03 | 04.08.2017 В маршрутках Днепропетровщины изучат пассажиропоток В междугородных маршрутах области до конца лета будут изучать пассажиропоток. ДнепрОГА инициировала такой мониторинг для дальнейшего улучшения качества перевозок жителей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



Потребность в изучении реального пассажиропотока возникла в связи с новым конкурсом перевозчиков, который состоится осенью.



Сейчас изучают поток пассажиров в маршрутках и автобусах, движущихся из Днепра – в Подгороднее, Новомосковск, Гвардейское, Орловщину, Черкасское, Павлоград, Першотравенск, Петропавловку и Межевую. В целом планируется исследовать 34 маршрута, на которых работают 197 автобусов.



С помощью мониторингаопределят количество пассажиров, нагрузку на конкретных остановках, интервалы между рейсами и стоимость проезда. Для этого в автобус на конечной остановке садится человек - так называемый счетчик, который на протяжении всего маршрута ведет записи и общается с пассажирами на остановках.



В зависимости от потребностей, будут решать, сколько автобусов и какой вместимости пускать на тот или иной маршрут, а также изменять интервалы движения и расположение остановок.



Пассажиры могут присылать до 30 августа предложения по улучшению качества перевозок на упомянутых маршрутах по электронному адресу: fer-ros@ukr.net

