| Общество | 10:54 | 04.08.2017 В этом году в Новомосковском районе капитально ремонтируют семь дорог - Валентин Резниченко В этом году на семи улицах Новомосковского района уложат новый асфальт. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, дороги не обновляли еще с советских времен.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Дороги в области капитально не ремонтировали еще с советских времен. В городах, преимущественно, просто латали ямы, в большинстве сел не делали и этого. Все из-за нехватки финансирования. Реформа же децентрализации Президента Петра Порошенко открыла новые возможности. Теперь дорожное покрытие в регионе обновляем капитально. В этом году только в Новомосковском районе новый асфальт укладываем на семи улицах», - рассказал Валентин Резниченко.



В частности, уже завершены ремонтные работы на улице Лесная в Новоселовке.



«Здесь интенсивное движение транспорта, ведь эта дорога ведет к базам отдыха. Капитальный ремонт покрытия не проводился десятки лет. Обходились текущим, однако он был неэффективным, - отметил Песчанский сельский голова Николай Мазница. - Работы выполнили на совесть. От всей громады - спасибо».



Всего в этом году на Днепропетровщине планируют отремонтировать 160 коммунальных дорог. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

