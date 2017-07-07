Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
04.08.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «На Днепропетровщине стартует программа климатических инновационных ваучеров: предприятия могут выиграть до €50 тыс. на экологические проекты»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:54 | 04.08.2017
В этом году в Новомосковском районе капитально ремонтируют семь дорог - Валентин Резниченко

В этом году на семи улицах Новомосковского района уложат новый асфальт. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, дороги не обновляли еще с советских времен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
«Дороги в области капитально не ремонтировали еще с советских времен. В городах, преимущественно, просто латали ямы, в большинстве сел не делали и этого. Все из-за нехватки финансирования. Реформа же децентрализации Президента Петра Порошенко открыла новые возможности. Теперь дорожное покрытие в регионе обновляем капитально. В этом году только в Новомосковском районе новый асфальт укладываем на семи улицах», - рассказал Валентин Резниченко.

В частности, уже завершены ремонтные работы на улице Лесная в Новоселовке.

«Здесь интенсивное движение транспорта, ведь эта дорога ведет к базам отдыха. Капитальный ремонт покрытия не проводился десятки лет. Обходились текущим, однако он был неэффективным, - отметил Песчанский сельский голова Николай Мазница. - Работы выполнили на совесть. От всей громады - спасибо».

Всего в этом году на Днепропетровщине планируют отремонтировать 160 коммунальных дорог.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепропетровщина

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
Последние новости
04.08.2017
12:07		 В Украине двое молодых парней погибли от удара током на крыше вагонов-зерновозов
04.08.2017
11:51		 В Днепропетровской области уже более 100 тыс человек получили биометрические паспорта
04.08.2017
11:43		 Негативная ситуация в аграрном секторе – причина дальнейшего роста цен, - Вилкул
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика