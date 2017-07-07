Завтра на Днепропетровщине открывается сезон охоты

5 августа на Днепопетровщине стартует сезон охоты на пернатую дичь.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

К охоте будут допускаться охотники, в которых есть документы на право охоты, предусмотренные статьей 14 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте».

«Представители полиции будут осуществлять контроль за порядком оборота оружия: его перевозки, применения, соблюдение правил охоты. Обращаю внимание на то, что использование оружия с нарушенным сроком разрешения запрещено законом. А охота в нетрезвом состоянии категорически запрещается и в случае выявления таких лиц они будут наказаны », - подчеркнул начальник отдела разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Николай Федорович.

В полиции просят извещать других участников охоты, находящимся рядом, о своем местонахождении. Департамент экологии и природных ресурсов призывает охотников перед нажатием на крючок ружья убедиться, что вследствие выстрела не будет уничтожено редкой, занесенной в Красную книгу Украины или запрещенной для охоты птицы, и советует охотникам тщательно ознакомиться с Законом Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте». В случае нарушения правил охоты виновные лица будут нести ответственность согласно действующему законодательству Украины.

