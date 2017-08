| Общество | 12:59 | 04.08.2017 Как выдержать 35-градусную жару и не получить солнечный удар: советы врачей (ПОЛЕЗНО) Не переедать, поддерживать водный баланс, меньше быть на солнце и носить одежду из натуральных тканей советуют врачи Днепропетровщины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



«Тяжелее всех в сильную жару детям, пожилым людям, тем, кто имеет хронические болезни. Например, у гипертоников и астматиков может быть обострение. Но тепловой или солнечный удар может получить и полностью здоровый человек. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать простые правила», - отметили в Областном центре здоровья.



В жару следует отдать предпочтение просторной одежде из натуральных тканей, обязательно носить кепку или шляпу, отметили специалисты. По их словам, использование декоративной косметики лучше свести к минимуму, чтобы кожа могла дышать. По возможности следует чаще принимать душ.



Чтобы легче переносить жару, врачи также посоветовали пересмотреть свой рацион. Необходимо исключить жирное, жареное и сладкое, есть овощи, фрукты, отварную или тушеную рыбу, курицу, холодные супы. Пить - не менее 1,5 - 3 литров воды в день.



В жару, добавили специалисты, нужно стараться как можно меньше находиться на солнце. Особенно с 11.00 до 17.00, когда оно наиболее активно. Загорать следует также только в безопасное время.

